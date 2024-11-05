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Akılalmaz olay: Hırsızların üzerine uçtu

Akılalmaz olay: Hırsızların üzerine uçtu
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir kadın, evine giren iki kadın hırsızı kovaladı ve üzerlerine atlayıp yere düşürdü. Gözaltına alınan şüphelilerden biri darbedildiği gerekçesiyle ev sahibinden şikayetçi oldu.

Bağcılar'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydana geldi. Melek Yavuz, evine giren iki kadın şüpheliyi adeta üzerlerine uçarak yere düşürdü. Hırsızlardan biri kaçarken diğeri ise darbedildiği gerekçesiyle ev sahibinden şikayetçi oldu.

Yavuz, Bağcılar'a bağlı 100. Yıl Mahallesi'ndeki evinin kapısından giren 2 kadın hırsızla yüz yüze geldi. Hırsızlardan birinin evdeki çantayı alıp hızla kaçması üzerine Yavuz, merdivenden hızla aşağıya inmeye çalışan şüpheliyle bir süre boğuşup, çantayı geri aldı. Ev sahibi kadın, yine elinden kaçan hırsızı apartmanın kapısının önünde yere düşürüp, yakaladı.

HIRSIZI YAKALAYIP POLİSLERE TESLİM ETTİ

Yavuz, saçından tuttuğu hırsızı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Diğer şüpheli ise bunu fırsat bilip hızla olay yerinden uzaklaştı. Gözaltına alınan şüpheli darbedildiği gerekçesiyle ev sahibinden şikayetçi oldu. Diğer zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Melek Yavuz'un eşi Adil Yavuz, AA muhabirine, hırsızlar evine girdiğinde eşinin salonda uzandığını, kızının ise televizyon izlediğini söyledi.

"EŞİM PEŞLERİNDEN KOŞTU"

Eşinin dairenin kapısının önünde bir anda gölge gördüğünü aktaran Yavuz, "Eşim önce karşısında iki kadın görüyor. Hırsızlar koşmaya başlıyor, eşim de peşlerinden koşuyor. Hatta kadınlardan biri kapının önünden çantasını alıyor. Önce merdivende birisini yakalıyor. Orada bir boğuşuyorlar, çantayı elinden alıyor. Sonra eşim düşüyor." dedi.

"KIZIM EVDE TEK OLABİLİRDİ"

Yavuz, hırsızların bu sırada tekrar kaçmaya başladığını anlatarak, şöyle devam etti: "Eşim, merdivende yakalamak için kapının çıkışında üstüne uçuyor, orada biraz darbe alıyor. Sonra polise haber veriyorlar. Polis sağ olsun, hemen olay yerine geliyor. Hırsızı tutuyor, karakola götürüyor. Yakalanan hırsız darbedildiği iddiasıyla eşimi şikayet etmiş. Şüphelilerden biri karakolda, 'Ben misafir geldim, hamileyim.' şeklinde birtakım yalanlar söylemiş. Hırsızın zaten 15 suç kaydı varmış. Diğer hırsız ise kaçtı. Onun da bulunmasını istiyoruz. Kızım evde tek olabilirdi. Daha farklı şeyler yaşanabilirdi."

Hırsızların kapıyı kartla açtığını, ellerinde tehlikeli alet bulunmamasının şansları olduğunu vurgulayan Yavuz, eşinin cesaretle hırsızları kovaladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa
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