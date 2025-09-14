Haberler

Akhisar'da Ters Yolda Kaza: 2 Ölü

Akhisar'da Ters Yolda Kaza: 2 Ölü
Güncelleme:
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ters yönde ilerleyen aracın kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ters yönde ilerleyen aracın karşı şeritte ilerleyen kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Akhisar ilçesi Gölmarmara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ters yönde ilerleyen E.Ş. (35) idaresindeki araç, karşı yönden kendi şeridinde ilerleyen D.B. (64) idaresindeki kamyonla çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araç sürücüsü E.Ş. ile yanında yolcu olarak bulunan M.A.'nın (29) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
