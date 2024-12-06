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Akhisar'da Başiboş Köpek Saldırısı: 10 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Akhisar'da Başiboş Köpek Saldırısı: 10 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Yağız Bişiren yaralandı. Annesi, çocukların güvenliği için yetkililere seslendi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde TOKİ Konutlarında 10 yaşındaki bir çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Çocuğun annesi Hülya Yapıcı, yaşananları gözyaşları içinde anlattı.

Anne Hülya Yapıcı'nın verdiği bilgilere göre, olay perşembe günü saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. TOKİ Konutları çevresinde başıboş dolaşan köpekler, 10 yaşındaki Yağız Bişiren isimli çocuğa saldırdı. Çocuğunun, korkuyla demir korkulukların üzerinden atlayarak kaçmaya çalıştığını belirten anne Hülya Yapıcı, "Korkudan kendini demir korkulukların üzerinden attı. Şu anda hastanedeyiz ve çocuğuma 8 dikiş atıldı. Çocuğumun yaşadığı korku ve acıyı tarif etmek mümkün değil" dedi.

Anne, yetkililere seslendi

Hülya Yapıcı, bölgede başıboş köpeklerin sürekli tehlike oluşturduğunu vurgulayarak yetkililere şu şekilde seslendi: "Bu köpekler kontrol altına alınmalı. Çocuğumun yaşadığı bu korku başka çocukların başına gelmesin."

Tedavi altına alındı

Yaralanan çocuk, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Doktorların yaptığı açıklamaya göre çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ancak yaşadığı travma sebebiyle psikolojik destek gerekebileceği ifade edildi.

TOKİ konutları sakinleri, bölgede sık sık başıboş köpeklerin dolaştığını belirterek, bu olayın ardından çocuklarının güvenliği için endişelendiklerini dile getirdi. Bölgede gerekli önlemlerin alınması için yetkililere çağrıda bulunan mahalle sakinleri, başıboş köpeklerin kontrol altına alınmasını talep etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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