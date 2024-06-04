Üye Girişi
Haberler

Öğrencisi, akademisyenin hayatını kabusa çevirdi: 7 aydır evimden dışarı çıkamıyorum

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de yaşayan akademisyen Aldeniz Tuğçe Ezme Gürlek, eski öğrencisi tarafından sürekli taciz ve tehdit mesajları aldığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Akademisyen, 7 aydır evinde esir gibi yaşadığını belirtti.

Kırşehir'de eski öğrencisi tarafından tehdit ve taciz edildiğini iddia eden bir akademisyen, yaşadığı süreci anlatarak, 7 aydır evinde esir olduğunu belirtti.

AKADEMİSYENDEN ESKİ ÖĞRENCİSİNE SUÇ DUYURUSU

İddiaya göre, üniversitede görev yapan akademisyen Aldeniz Tuğçe Ezme Gürlek, eski öğrencisi tarafından sürekli taciz ve tehdit mesajı aldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Bugün Kırşehir Adliyesi Sulh Ceza Mahkemesinde görülen duruşma sonrası yaşadığı süreci anlatan Gürlek ; her çarşıya indiğinde elleri titreyerek eve çıktığını ve 2,5 yıldır maillerinde ve sosyal medyasında tehdit mesajları olduğunu söyledi.

"2,5 YILDIR TEHDİT EDİYOR"

Gürlek, "Tehdit mesajları atan şahsa 1 yıl ceza verildi ama istinafa gönderilecek. Ben her çarşıya indiğimde ise izleme merkezi beni arayacak. Hastalıklı şahıs 2,5 yıldır evimize geldi, cep telefonlarımızı buldu, bizleri tehdit etti. Şahsın yaptığı her şeyde savcılığa verildi. Kurum e-postalarımızda yüzlerce hakaret ve şantaj mesajları var" dedi.

Öğrencisi, akademisyenin hayatını kabusa çevirdi: 7 aydır evimden dışarı çıkamıyorum

"ÖLDÜĞÜMDE Mİ CEZAEVİNE GİRECEK?"

Hukuki yolları denediklerini aktaran akademisyen, "Şahıs soruşturma ve şikayeti geri çekmemiz için bizden 100 bin lira istiyor. Tacizci ise sokakta geziyor. Ben evimdeyim. İnsanca yaşam hakkımı istiyorum. Öldüğümde mi cezaevine girecek ve ben haber olacağım? Emniyet Müdürlüğündeki polisler bizleri canla başla korumaya çalışıyor. Daha ne yapsınlar. Karakola iniyorum ve izleme merkezi arıyor hocam yakınınızda diyor. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.

Akademisyen Aldeniz Tuğçe Ezme Gürlek'e destek için gelen ve yanından biber gazını ayırmadığını belirten başka bir akademisyen ise her an tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını ve koruma amaçlı biber gazı taşıdığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırşehir Gürlek Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi

Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

 Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Bolu'da eşini başka adamla yakalayan yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Bakmadan Geçme

Erden Timur neden istifa etti, neden ayrıldı? #129300 Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı 2024? İtalya Türkiye maçı CANLI izle! (HD) 4 Haziran İtalya Türkiye milli maç canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 5 Haziran Çarşamba yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? #129300 Survivor kim kazandı? 4 Haziran Salı Survivor'da kim kazandı? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 4 Haziran Salı 2024? #128250 Avusturya Sırbistan maçı CANLI izle! (HD) 4 Haziran Avusturya Sırbistan maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Portekiz Finlandiya maçı CANLI izle! (HD) 4 Haziran Portekiz Finlandiya maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Mayıs Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Mehmed: Fetihler Sultanı 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Mayıs Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kutsal Damacana 4 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kutsal damacana 4, ne zaman nerede çekildi? #128250 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü oldu, özel sektöre de 9 gün mü? Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu nedir? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları ve Niyazi Gül Dörtnala özeti! Niyazi Gül Dörtnala ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala konusu ve oyuncuları Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı

Eskişehir'de skandal olay! Alkol alıp camilere girdi, Kur'an-ı Kerim'leri yırttı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title