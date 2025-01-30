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Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
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Tele 1 programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, TV programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ün bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığını bildirdi.

VATAN EMNİYET'E GÖTÜRÜLÜYOR

Olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"TV programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Ör'ün eşiyle görüştüm, Vatan Emniyete götürülüyor. Avukatlarımız ve hukuk komisyonumuz ile birlikte süreci yakından takip ediyoruz. Kurulmaya çalışılan baskı düzeninin karşısında dayanışmayı sürdüreceğiz."

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı

Kaynak: ANKA / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGenco:

Vatanın emniyete götürülme nedenini anlayan varsa bir zahmet bize de anlatsın…

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