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AK Partililer için ölüm çağrısı yapan suç makinesi için hesap zamanı

AK Partililer için ölüm çağrısı yapan suç makinesi için hesap zamanı
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AK Partililer için ölüm çağrısında bulunan kadının fuhuştan uyuşturucu kullanımına kadar 30 ayrı suçtan kaydı bulunan ve Peygamber Efendimize hakaretten cezaevine giden Beyza Gürkan olduğu anlaşıldı. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen Gürkan, "Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan tutuklanarak Sivas Kapalı E Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyza Gürkan isimli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden "Gördüğümüz her AKP'liyi indiriyoruz, silahlar benden : D" şeklinde çağrıda bulunarak silah ifşası yaptığını tespit etmişti.

TUTUKLANDI

Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen Gürkan, "Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan tutuklanarak Sivas Kapalı E Tipi Cezaevi'ne konuldu.

AK Partililer için ölüm çağrısı yapan Beyza Gürkan tutuklandı

SUÇ KAYDI KABARIK

Gürkan geçtiğimiz yıl Sivas'ta sosyal medya hesapları üzerinden Peygamber Efendimize ve dini değerlere hakaretler ederek uyuşturucu madde kullanımını özendirecek paylaşımlar yapmıştı. Hakkında işlem yapılan Gürkan 10 ay hapis cezası alarak ceza evine girmişti. Gürkan'ın fuhuştan uyuşturucu kullanımına, hafif yaralamadan devlet büyüklerine hakarete kadar 30 ayrı suçtan kaydı bulunuyor. Gürkan, Ümit Özdağ'a destek veren paylaşımlarıyla da gündem olmuştu.

AK Partililer için ölüm çağrısı yapan Beyza Gürkan tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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