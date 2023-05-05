AK Parti Sözcüsü Çelik'in seçim bürosuna sığınan şahsı yaralayan iki kişi yakalandı

4 Mayıs günü saat 18.30 sıralarında Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Sezer A. (22) ile arkadaşı Saydam D. (24), satın aldıkları içkilerle inşaat şantiyesine girmek istedi. Şantiye bekçisi Cumali Günal (45) ise şüphelileri uzaklaştırmak için tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Sezer A., bıçakla Günalı' karnından yaraladı.

AK PARTİ SEÇİM BÜROSUNA SIĞINDI

Kendini korumak için kaçan Günal, şantiyenin bitişiğindeki AK Parti Sözcüsü ve milletvekili adayı Ömer Çelik'in seçim bürosuna sığındı. Şüpheliler ise büroya girip, kapısını taşla kırdı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Günal, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis şüphelilerden Sezer A.'yı gözaltına aldı. Olayın ardından kaçan Saydam D. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. İfadesine başvurulan Günal, seçim bürosuyla bir ilişkisinin bulunmadığını söyledi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.