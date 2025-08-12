AK Parti Milletvekili Gider: Rüzgar Yangın Mücadelesini Zorlaştırıyor, Tahliye Uyarılarına Uyun

Çanakkale'de Güzelyalı, Ayvacık ve Ezine bölgelerinde çıkan yangınlar, rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. Bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından gelen uçak ve helikopterler, alevlere havadan müdahale ederken, karadan da ekipler ve gönüllü vatandaşlar yoğun bir mücadele yürütüyor.

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, yangın bölgesindeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Gider, yangınların kontrol altına alınması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirterek, "Türkiye'nin her tarafından uçak ve helikopterler Çanakkale'ye geldi, yangınla mücadele ediyor. Ancak rüzgar, yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Vatandaşlarımız da iş ve tarım araçlarıyla yangının söndürülmesine yardımcı oluyor. Can kaybı olmadan inşallah bu yangınlar söndürülür." dedi.

"Tahliye Uyarılarına Duyarlılık Gösterin"

Milletvekili Gider, yangın bölgelerinde zaman zaman yapılan tahliye anonslarının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızdan bir ricam var; Onların iyi niyetlerinden asla bir şüphemiz yok ancak yetkililerin tahliye konusundaki uyarılarını lütfen dikkate alsınlar. Hiç kimse yangından zarar görmesin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mücadeleye Gönüllü Destek

Bölgeden gelen bilgilere göre, yerel halkın yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda gönüllü, yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Traktörler, su tankerleri ve iş makineleriyle alevlerin önünün kesilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor.

Yetkililer, bölgede rüzgarın yön değiştirmesi halinde yangının hızla yayılabileceği uyarısında bulunarak, vatandaşlara dikkatli olmaları ve güvenlik talimatlarına uymaları çağrısında bulunuyor.