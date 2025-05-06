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AK Parti Milletvekili Dursun Ataş Kaza Geçirdi

AK Parti Milletvekili Dursun Ataş Kaza Geçirdi
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Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Ankara'ya giderken Hacıbektaş'ta köpeğe çarparak kaza yaptı. Kazada yaralanan olmadı.

Ak Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, aracıyla Ankara'ya giderken kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, aracıyla Ankara'ya giderken Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde köpeğe çarparak kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine gelen kolluk kuvvetleri tarafından tutanak tutulmasının ardından Ataş, Ankara'ya gitmek üzere hareket etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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