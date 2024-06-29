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AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hayatını Kaybetti

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Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hamza Rengi, son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Akgeçit mevkiinde meydana gelmişti.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde nakliye kamyonunun bariyerlere çarparak devrildiği kazada hayatını kaybeden AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hamza Rengi, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Araç ilçesi Karabük- Kastamonu karayolu Akgeçit mevkiinde meydana gelmişti. İstanbul'dan Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine inşaat malzemesi ve hırdavat taşıyan AK Parti Doğanyurt İl Genel Meclis Üyesi Hamza Rengi idaresindeki 34 VN 1898 plakalı IVECO marka nakliye kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjdeki bariyerlere çarpmıştı. Bariyerlerin üzerinde yan yatarak yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyonun sürücüsü Rengi, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetmiş, kamyonda bulunan Hakkı Yılmaz ise ağır yaralanmıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Hakkı Yılmaz, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hayatını kaybeden AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hamza Rengi, Doğanyurt ilçesine bağlı Başköy köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kaymakam Yusuf Ercan Yalçınöz, çok sayıda partili ve köy halkı katıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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