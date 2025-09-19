Ailesini öldürüp intihara teşebbüs etti! Vicdansız doktora tepki yağdı

Samsun'un Bafra ilçesinde ailesini 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanan sürücü Dr. Serdar Kıyak, kaldığı cezaevinde intihara teşebbüs ederken; Kıyak'a tepki yağdı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda 12 Eylül günü doktor Serdar Kıyak yönetimindeki otomobil, Kızılırmak Nehri'ne uçtu.

AİLESİ ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI

Kıyak'ın eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğulları Alperen boğuldu. Araçtan çıkan Doktor Serdar Kıyak ise yaralandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan kısa süre önce cep telefonundan ailesine 'Beni tehdit ediyor' mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine gözaltına alınan doktor Serdar Kıyak, 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Dr. Serdar Kıyak'ın tutuklu bulunduğu Bafra Kapalı Cezaevi'nde koğuşta kendini asmaya çalıştığı, cezaevi görevlilerinin durumu fark edip müdahalede bulunduğu belirtildi. Kıyak, yapılan ilk müdahale sonrası hayata döndürüldü. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kıyak, burada yapılan müdahalenin ardından psikiyatri muayenesinden geçirildi. Kıyak, tedbir amacıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

TEPKİ YAĞDI

Öte yandan kan donduran cinayet ülkenin de gündemine oturdu. Ailesini katleden Kıyak'a adeta tepki yağdı. Sosyal medya çok sayıda kullanıcı yaşanan kan donduran cinayete tepki gösterdi.