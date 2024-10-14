Ailesini katledip intihar eden berber Ahmet Demir'le ilgili esrarengiz iddia

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde yaşanan aile vahşeti Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Berber Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları Edanur (9), Medine (11), Yusuf Eymen (4) ve Azra Demir'i (5) silahla vurduktan sonra aynı silahla hayatına son verdi.

DEMİR'İN YAKINLARINDAN OLAY İDDİA

Korkunç katliamın ardından 6 kişilik Demir Ailesi dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Yaşanan olayın ardından Ahmet Demir'in yakınları ise dikkat çeken bir iddiada bulundu.

CESARET OYUNU İÇİN MEZARLIĞA GİTMİŞ

Mahallede sessiz ve sakin biri olarak tanınan Demir'in 3 yıl önce arkadaşlarıyla oynadığı "cesaret" oyunu için gece yarısı mezarlığa gittiğini anlatan yakınları, genç berberin bir mezarın ayakucundaki mermerden su içtikten sonra bayıldığını ve ardından hastaneye kaldırıldığını söyledi.

"ORADA KAN İÇTİM VE KENDİMİ KAYBETTİM"

Sabah'ın haberine göre Demir'in bu olayın sonrasında devamlı olarak "Orada kan içtim ve kendimi kaybettim" dediğini aktaran yakınları 3 ay önce psikolojik sorunları iyice artınca başvurduğu hastanede bir süre yatılı tedavi gördüğünü söyledi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Feci olayda yaşamlarını yitiren 6 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Aile tarafından Yeşilkent Mezarlığına getirilen cenazeler burada yan yana musalla taşına konuldu. Yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından cenazeler buradaki aile mezarlığında toprağa verildi.