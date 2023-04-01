Ailesinden 5 kişiyi öldürüp intihar eden öğretmenle ilgili yeni detay! Kumar borcu yüzünden tartışmışlar

Elazığ'da doğal gaz kaçağı için bir eve giren polis ekipleri, 6 kişiyi kafasından silahla vurulmuş halde buldu. Ailesini katleden ve ardından intihar eden şahsın, kumar borcunun bulunduğu ve babasından para istediği bu yüzden tartışma çıktığı iddia edildi.

Merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta edinilen bilgilere göre ilk olarak doğal gaz kaçağı ihbarının yapıldığı bölgeye polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. İtfaiye merdiveni ile balkondan eve giren ekipler, 6 kişiyi kafasından vurulmuş halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, özel harekat ve destek ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Evde ailesiyle tartışan Hüseyin F.'nin, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtığı, babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar ettiği öğrenildi.

KUMAR BORCU YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Öte yandan, öğretmen Hüseyin F.'nin kumar borcunun bulunduğu ve para istemek için babasının evine geldiği iddia edildi. Babasının para vermemesi üzerine çıkan tartışmada Hüseyin F.'nin cinnet getirerek ailesini katlettiği ve ardından intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.