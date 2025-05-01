İsrail'de yangın felaketi! 5 ülkeye uluslararası yardım çağrısı yapıldı

İsrail tarihinin en büyük yangını! Uluslararası yardım çağrısı yapıldı
İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
Kadın sürücüye 'çakarlı' araç kullanımı pahalıya patladı

Çakarlı araç kullanımı pahalıya patladı! Kesilen ceza öyle böyle değil
'Zorunlu eğitim kısalacak mı?' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt

Zorunlu eğitim kısalacak mı? Bakan Tekin'in yanıtı dikkat çekici

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 Yaşındaki Çocuğa Devlet Koruması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 Yaşındaki Çocuğa Devlet Koruması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki çocuğun tedavi süreci sonrası devlet korumasına alınacağı açıklandı. Bakanlık, dava sürecinde müdahil olacak ve sorumluların en ağır cezayı alması için takipte bulunacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Denizli'de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki çocuğun tedavi sürecinin ardından devlet korumasına alınacağını, Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olunacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında 'Denizli'de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebek, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı' şeklinde yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Haberlere konu olan çocuğumuzun hastanedeki tedavi süreci devam etmektedir. Tedavi sürecinin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınacaktır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak evladımızın hakkını hukuk önünde arayıp ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.