Ahsunk Hanları Önündeki Kazada Veteriner Hekim Hayatını Kaybetti

Ahsunk Hanları Önündeki Kazada Veteriner Hekim Hayatını Kaybetti
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Bayburt-Erzurum kara yolunda kontrolden çıkan aracın duvara çarpması sonucu ağır yaralanan veteriner hekim Erdem Şahinkaya, hastanede hayatını kaybetti.

Ahsunk Hanları önünde dün yaşanan kazada duvara çarparak ağır yaralanan sürücü Erdem Şahinkaya, hayatını kaybetti.

Bayburt- Erzurum kara yolu üzerinde gerçekleşen kazada veteriner hekim olduğu öğrenilen Erdem Şahinkaya'nın kullandığı 69 AAG 288 plakalı Honda CR-V marka araç seyir halindeyken kontrolden çıkmış, duvara çarparak durabilmişti. Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine götürülen Şahinkaya'dan sabah saatlerinde acı haber geldi. Hastanede tedavi altına alınan Şahinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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