Ağrı Valisi Koç: 'Devletimiz, milletimizin huzuru için her zaman güçlü ve kararlıdır'

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Eylül 2025 dönemine ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı"nda, terör, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlarla mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Vali Koç, "Devletimiz, milletimizin huzuru, güvenliği ve esenliği için her zaman güçlüdür, kararlıdır." dedi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kipler ve İl Emniyet Müdürü Göksel Önder de katıldı.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu

2025 yılı Eylül ayında terör örgütlerine yönelik 149 operasyon düzenlendiğini belirten Vali Koç, "Bu operasyonlarda 2 terörist teslim olmak suretiyle etkisiz hale getirilmiştir. 38 şahıs gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmış, 23 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." dedi.

FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi örgütlere yönelik 7 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Vali Koç, "Bu operasyonlarda 5 şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca ilimizde mağara içerisinde tuzaklanmış vaziyette bulunan el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek, güvenlik güçlerimizin çalışmalarıyla etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Asayiş olaylarında azalış

Eylül 2025'e ait asayiş verilerini de paylaşan Vali Koç, "Kişilere karşı işlenen suçlarda (kasten yaralama, tehdit, hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal gibi) 2024 yılı Eylül ayında 293 olay meydana gelirken, 2025 Eylül ayında bu sayı 272'ye düşmüş ve yüzde 7 oranında azalış olmuştur. Bu suçların yüzde 99'u aydınlatılmıştır." diye konuştu.

"Mal varlığına karşı işlenen suçlarda" da ciddi bir düşüş yaşandığını ifade eden Vali Koç, "Dolandırıcılık, yağma, hırsızlık gibi olaylarda 2024 yılı Eylül ayında 59 olay yaşanırken, 2025 yılı Eylül ayında 29 olaya düşerek yüzde 51 oranında azalış görülmüştür. Bu suçların yüzde 66'sı aydınlatılmıştır." bilgisini paylaştı.

Vali Koç, ayrıca Eylül ayında aranması devam eden 77 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik 1 operasyonda 21 adet silah ele geçirildiğini ve 27 kişi hakkında işlem yapıldığını belirtti.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucuyla mücadelenin öncelikli konulardan biri olduğunu vurgulayan Vali Koç, "2025 yılı Eylül ayında 7 uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 31 uyuşturucu olayına müdahale edildi. 34 kişi hakkında adli işlem yapıldı, bunlardan 7'si tutuklandı." dedi.

Bu operasyonlarda 4 kilo 100 gram esrar, 6 kilo 850 gram metamfetamin, 56 litre sıvı metamfetamin, 48 gram afyon ve 879 adet sentetik hap ele geçirildiğini açıklayan Vali Koç, "Uyuşturucuya karşı verilen bu mücadele kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde sürecektir." ifadesini kullandı.

Siber suçlara karşı çalışmalar

Siber suçlarla mücadeleye yönelik verileri de paylaşan Vali Koç, "2025 yılı Eylül ayında toplam 79 siber olaya müdahale edilmiştir. Bu olaylar sonucunda 10 hesabın terör örgütleriyle, 69 hesabın ise narkotik suçlar, kaçakçılık ve güvenlik bağlantılı faaliyetlerde kullanıldığı tespit edilmiştir." dedi.

Vatandaşlara dijital güvenlik uyarısında bulunan Vali Koç, kişisel bilgilerin paylaşımında dikkatli olunmasını ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin bilgilendirilmesini istedi.

Okul ve trafik denetimleri

Eğitim döneminde güvenlik denetimlerinin sürdüğünü belirten Vali Koç, "2025 yılı Eylül ayında 160 bakkal ve büfe, 25 internet kafe, 31 park ve bahçe denetlenmiş; 469 okul servisi aracı kontrol edilmiş, 26'sına idari işlem uygulanmıştır. Bu denetimler eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edecektir." dedi.

Trafik güvenliği kapsamında 47 bin 428 aracın denetlendiğini, 3 bin 423 araca işlem yapıldığını aktaran Vali Koç, "Eylül ayında 92 trafik kazası meydana gelmiş, 166 vatandaşımız yaralanmış, 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Trafikte tedbirli olmak hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

Göçmen kaçakçılığına karşı etkin mücadele

Düzensiz göçle mücadelede de önemli çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Vali Koç, "2025 yılı Eylül ayında 13 Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 3 şahıs tutuklanmış, 6 araca el konulmuştur. Hudut birliklerimizce 2 bin 303 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Ayrıca 4 Mobil Göç Noktası'nda 11 bin 699 kişiye kimlik denetimi yapılmış, 100 düzensiz göçmen tespit edilmiştir."diye konuştu.

Vatandaşlara uyarı

Son olarak vatandaşlara mevsimsel risklere karşı da çağrıda bulunan Vali Koç, "Sonbaharın gelmesiyle birlikte artabilecek yoğun yağışlar ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını, gerekli önlemlerin alınmasını rica ediyorum. Birlikte hareket ederek, daha yaşanabilir ve güvenli bir Ağrı için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Vali Koç, "Güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam, ancak hepimizin ortak gayreti ve sorumluluğuyla mümkündür. Birlik ve dayanışma içinde atacağımız her adım, geleceğimizin güvencesi olacaktır." dedi. - AĞRI