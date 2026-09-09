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Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
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Ağrı’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

Ağrı'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 7 İran uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üst aramaları ve iç beden muayenelerinde 1 kilo 744 gram metamfetamin, 504 gram afyon sakızı ve 964 adet methadone hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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