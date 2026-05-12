Kurban Bayramı öncesinde Ağrı'da sıkı denetim

Ağrı'da Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri, hayvan pazarında dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirerek güvenlik önlemlerini artırdı. Ekipler, trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da uyarılarda bulundu.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Ağrı'da vatandaşların huzur ve güvenliği için sahaya inen polis ekipleri, hayvan pazarında hem bilgilendirme yaptı hem de dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan Hayvan Borsasında kapsamlı bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Kurbanlık alışverişinin yoğunlaştığı pazarda vatandaşlarla birebir görüşen ekipler, bayram öncesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

Polis ekipleri tarafından özellikle sahte para, telefon dolandırıcılığı, hırsızlık olayları ve trafik güvenliği konusunda vatandaşlara bilgi verildi. Hayvan satışından elde edilen paraların kontrol edilmesi gerektiği vurgulanırken, şüpheli kişilere karşı dikkatli olunması istendi. Vatandaşlara ayrıca trafik kurallarına uyulmasının önemine ilişkin el broşürleri dağıtıldı.

Hayvan pazarında gerçekleştirilen uygulamada polis ekiplerinin vatandaşlarla kurduğu samimi diyaloglar da dikkat çekti. Kurbanlık alışverişi yapan vatandaşlar, yapılan bilgilendirme faaliyetlerinden memnun olduklarını ifade etti.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Emniyet birimlerinin kent genelinde yoğun şekilde görev yaptığını ifade eden Önder, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmesi için bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

Bayram öncesinde özellikle hayvan pazarları, alışveriş noktaları, ana arterler ve şehir giriş çıkışlarında denetimlerin artırılacağı öğrenildi. Polis ekiplerinin sahadaki çalışmalarını bayram sürecinde sürdüreceği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÇağrı Pamuk:

Güzel bir uygulama gerçekten, çünkü hayvan pazarı da doğrudan ekonomi ile bağlantılı, insanlar buradan alıştıkları şeyler parayla kontrol etmek durumunda kalıyor. Dolandırıcılık varsa burada, vatandaşın cebinden para akıyor demek. Polis bu tür bilgilendirmeleri yaparak hem güveni artırıyor hem de pazardaki ticari aktiviteyi daha sağlıklı hale getiriyor. Bayram harcamaları zaten ağırken, insanların mağdur olmasına gerek yok.

Haber YorumlarıYusuf Başarslan:

Bu kadar çok dolandırıcılık ve sahte paraya karşı alınan tedbirler varsa demek ki sistem hala sağlamlaştırılmaya muhtaç!

Haber YorumlarıCafer Türe:

aileler bayramda pazarda dolaştığında bu tür uyarılar gerçekten gerekli oluyor, ne yazık ki her yıl aynı sorunlarla karşı karşıya geliyoruz. polis arkadaşların saha çalışması takdir edilecek bir şey, insan aklına gelmedik yerlerde problem çıkabiliyor. umarım bu sene herkes güvenli ve huzurlu bir bayram geçirebilir, devletimizin vatandaşını korumasını görmek insanın içini rahatlatıyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

