Ağrı'da infial yaratan görüntü! İmam çocukları tekme tokat dövdü

Ağrı Diyadin'de bir okulda çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"ÖĞRENCİLERİ DARP ETMEYE DEVAM EDİYOR"

Diyadin ilçesinde görevli bir imamın çocukları uzun süredir darp ettiği ihbar edilirken, olayı ihbar eden kişinin bu şahsın hala öğrencileri darp etmeye devam ettiğini söylediği öne sürüldü.

RESMİ MAKAMLARDAN HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YOK

Çok sayıda ünlü isim darp görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. İnfial yaratan olayın gündeme gelmesinin ardından resmi makamlardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.