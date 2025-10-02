Haberler

Husumetli gruplar şehri savaş alanına çevirdi: 4 yaralı, 7 gözaltı

Husumetli gruplar şehri savaş alanına çevirdi: 4 yaralı, 7 gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Husumetli gruplar şehri savaş alanına çevirdi: 4 yaralı, 7 gözaltı
Haber Videosu

Ağrı'da adliye karşısında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri olaya hızlıca müdahale ederek kavganın büyümesini önledi ve 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ağrı'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 7 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin saniyeler içinde olaya müdahale etmesiyle kavga büyümeden kontrol altına alındı.

HUSUMETLİ GRUPLAR ADLİYE ÖNÜNDE KAVGAYA TUTUŞTU

Olay, saat 15.30 sıralarında Adliye karşısında meydana geldi. Husumetli iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevrede paniğe yol açan kavga, bölgede güvenliği sağlamak için görev yapan polis ekiplerinin hızlı refleksi sayesinde büyümeden bastırıldı.

4 KİŞİ YARALANDI, ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Adliye bahçesinde hazır bulunan polisler ile caddede devriye gezen ekipler, 1 dakikadan kısa sürede olaya müdahale etti. Çevrede konuşlu diğer polis ekiplerinin de birkaç dakika içinde olay yerine intikaliyle, muhtemel bir can kaybının önüne geçildi. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken, 7 şüpheli yakalandı. Olay yerinde 2 tabanca, 1 bıçak ve 1 çakı ele geçirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak polis gözetiminde tedavi altına alındı.

Emniyette işlemleri süren 3 şüphelinin S.Y., C.Y. ve C.Y. olduğu, hastanede tedavileri devam eden yaralıların ise B.Y., S.Y., H.Y. ve M.Y. olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dışişleri'nden Sumud Filosu'ndaki Türklerle ilgili açıklama

Sumud'daki Türkler ne zaman serbest kalacak? Bakanlıktan açıklama var
Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyum atandı

İBB soruşturmasında kilit isim! İş insanının şirketlerine kayyum
Sumud Filosu'nda alıkonulan İkbal Gürpınar'ın oğlundan açıklama var

Ünlü sunuculardan saatler sonra haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran cinayetinde 3 kişi için tahliye kararı

Narin cinayetinde beklenmeyen gelişme! 3 kişi için tahliye
Metin Akpınar'a yeni şok! Kızı, ünlü ismin ağabeyi olduğunu iddia etti

Metin Akpınar'a yeni şok! Kızı, ünlü ismin ağabeyi olduğunu iddia etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.