Ağrı'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ekim ayına ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini paylaştı. Koç, "Her vatandaşımızın kendisini güvende ve değerli hissettiği bir şehir inşa etmeyi amaçlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ekim ayına ilişkin asayiş ve güvenlik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'na İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Göksel Önder de katıldı.

Vali Koç, konuşmasının başında 10 Kasım dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andı. Koç, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi onun gösterdiği hedefler doğrultusunda ilelebet yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerine yer verdi.

Koç, her bir vatandaşın kendisini güvende ve değerli hissettiği bir şehir inşa etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Suç ve suçluyla mücadelede devletimizin gücü sahada en güçlü şekilde kendini hissettirmekte; terörle, uyuşturucuyla, kaçakçılıkla ve her türlü asayiş sorunuyla mücadelemizi taviz vermeden sürdürüyoruz" dedi.

Vali Koç'un paylaştığı verilere göre, Ekim ayında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 24 artış, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 25 azalma yaşandı. Aranması devam eden 74 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Terörle mücadele kapsamında 93 operasyon düzenlendi, 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı. FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C'ye yönelik 4 operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 21 ruhsatsız silah ele geçirildi, 42 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin bilgi veren Koç, "13 operasyon gerçekleştirdik, 41 olaya müdahale ettik. 17 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda 817 kilogram metamfetamin ve 1 ton 888 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Siber suçlarla mücadelede 62 olaya müdahale edildiğini belirten Koç, 34 hesabın terör örgütleriyle, 28 hesabın ise narkotik ve asayiş bağlantılı faaliyetlerde kullanıldığının tespit edildiğini aktardı. Bu kapsamda 3 operasyon düzenlendi, 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı.

Trafik denetimlerinde 57 bin 736 aracın kontrol edildiğini söyleyen Koç, 5 bin 117 araca idari işlem uygulandığını, meydana gelen 99 trafik kazasında 175 kişinin yaralandığını ve can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede 23 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Koç, 13 kişinin tutuklandığını, 1 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını ve hudut birlikleri tarafından bin 94 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı.

Vali Koç açıklamasını, "Hedefimiz vatandaşlarımızın güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesidir. Kamu kurumlarımız ve hemşehrilerimizin desteğiyle ilimizin güvenliğini, huzurunu ve refahını güçlendirmeye devam ediyoruz. Daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha güçlü bir Ağrı için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" sözleriyle tamamladı. - AĞRI