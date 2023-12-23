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Ağabeyi gazi, kendisi şehit oldu

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Irak'ın kuzeyinde terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın şehadet haberi ailesine verildi. Şehidin ağabeyinin 2016 yılında Gazi olduğu öğrenildi.

Ağabeyi gazi, kendisi şehit oldu

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın şehadet haberi ailesine verildi

DENİZLİ - Irak'ın kuzeyinde terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın şehadet haberi ailesine verildi. Şehidin ağabeyinin 2016 yılında Gazi olduğu öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan şehit düştü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Serinkan'ın şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Tavas ilçesi Yorga Mahallesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, baba Ali ve anne Rabia Serinkan ile yakınlarını protokol üyeleri ve askeri yetkililer sakinleştirmeye çalıştı. Ayrıca şehit Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Suriye El-Bab bölgesinde meydana gelen bir çatışmada yaralandığı ve gazi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Irak Terör 3.Sayfa Haberler

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