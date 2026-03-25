Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı

Afyonkarahisar Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D., Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı gerekçesiyle tutuklandı. M.D., kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla cezai işlem gördü.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı ortaya çıkan Afyonkarahisar Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D.'nin 12 Şubat 2026 günü saat 15.38'de Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kayıtlarını sorguladığı belirlendi. Yapılan tespitin ardından M.D, savcılık talimatıyla Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. M.D.'nin, A.S. isimli şahıs üzerinden eski CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan ile irtibatlı olduğu ve tapu sorgulaması sonrasında defalarca bir araya geldikleri iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde adliyeye sevk edilen M.D., savcılıktaki sorgusunun ardından 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

M.D.'nin ifadesinde tapu sorgulamasını "merakından" yaptığını söylediği öğrenildi. M.D., adliye çıkışında gazetecilerin 'neden sorgulama yaptınız' sorusunu cevapsız bıraktı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
