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Afyonkarahisar'da Yasak Avcılığa Karşı Denetim

Afyonkarahisar'da Yasak Avcılığa Karşı Denetim
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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Şuhut Selevir Barajı ve Çay Karamık gölünde yaptığı denetimlerde binlerce metre uzunluğunda yasak ağ ele geçirirken, bu ağlardaki balıkları doğal ortamlarına geri bıraktı. Denetimlerin sürdürüleceği duyuruldu.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Şuhut Selevir Barajı ve Çay Karamık gölünde yaptığı denetimde binlerce metre uzunluğunda kullanımı yasak ağ ele geçirilirken, ağ içerisindeki balıklar da yakalandıkları göllere geri bırakıldı.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince il genelinde sürdürülebilir su ürünlerinin sağlanabilmesi amacıyla denetimlere aralıksız olarak devam ediliyor. Ekipler bu kapsamda göl, gölet ve baraj göllerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Şuhut Selevir Barajı ve Çay Karamık gölünde Afyonkarahisar Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ile birlikte denetimler gerçekleştirdi. Selevir Barajında 32 takım 6 bin 400 metre uzatma ağı, Karamık gölünde ise bin 900 metre uzatma ağı, 19 adet ağ ve 15 adet Pintera el konuldu. El konulan ağlar içerisindeki balıklar tekrar doğal yaşam ortamına bırakıldı.

"Denetimler devam edecek"

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak yaptığı açıklamada, "Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın destekleriyle iç suların ve ürünlerin daha fazla korunması için çapraz denetimlerin yapılmasına verilen yetki ile ilimizdeki tüm göl ve göletlerde denetimlerimiz tüm hızıyla devam edecektir. İl ve ilçe müdürlüğünde görevli tüm çalışanlarımızla canla başla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. İşte bu örnek çalışanlarımızın başında Çay, Bolvadin ve Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü göl ve gölet denetim ekiplerimiz geliyor. Uzun yıllar boyunca aralıksız denetim görevlerine devam eden ekiplerimiz, gece gündüz demeden görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar. Son olarak buz tutmuş Karamık Gölü ve Selevir Barajında buzları kıra kıra dondurucu soğuğa rağmen yasak avcılık denetimi yapmaya devam ettiler. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm personellerimize ve güvenliğimizi sağlayan kolluk kuvvetlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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