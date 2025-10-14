Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.F. idaresindeki 03 SL 922 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden F.Ö. yönetimindeki 03 RK 385 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR