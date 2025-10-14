Haberler

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Şuhut ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.F. idaresindeki 03 SL 922 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden F.Ö. yönetimindeki 03 RK 385 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
