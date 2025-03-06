Afyonkarahisar'da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Bolvadin ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kırkgöz Mahallesi'nde O.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç H.H.T.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet parçalanırken sürücü H.H.T. ve S.A.Ö., yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa