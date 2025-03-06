Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, tüm birlikler harekete geçti
Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek

Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi

Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolvadin ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kırkgöz Mahallesi'nde O.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç H.H.T.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet parçalanırken sürücü H.H.T. ve S.A.Ö., yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kendisine seslenen taraftara verdiği yanıt olay oldu
img

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
img

"Savaş ilanı" gibi sözlere Putin'den sert yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu

Kadıköy'de şok skor
Maçın bile önüne geçti: Herkes Mourinho'nun basın toplantısındaki bu halini konuşuyor

Herkes basın toplantısındaki bu halini konuşuyor
TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
Ülker'den market raflarından ürünlerinin kaldırılmasına cevap geldi

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
Araç almak için Ankara'dan Bursa'ya geldi, 3.7 milyon lirası buhar oldu

Araç almak için geldiği Bursa'da hayatının şokunu yaşadı
Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç

Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.