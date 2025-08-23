Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 4 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil ağaçlara çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Şuhut'un Çakırözü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ş. (17) yönetimindeki 34 GL 5409 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kavak ağaçlarına çarparak durabildi. Kazada sürücü F.Ş. (17) ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ş. (17) ve A.E. (18) hafif, M.G. (19) ise ağır yaralandı. Yaralılar Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ile ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

