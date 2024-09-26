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Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazasında 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazasında 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Yusuf Ö., hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

2 motosikletin çarpıştığı kazada 14 yaşındaki çocuk öldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Sandıklı ilçesi Yunus Emre mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Ö. idaresindeki plakasız ve tescilsiz motosiklet, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Ziya U.'nun kullandığı plakasız ve tescilsiz motosikletle çapıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüleri ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf Ö., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanedeki işlemlerinin ardından memleketi Sandıklı'nın Akin köyüne getirilen Yusuf Ö'nün cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığa defnedildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, çarpışma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ BAYAR - 3.Sayfa

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