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Afyonkarahisar'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yol üzerindeki çukura girmemek için manevra yapan bir otomobil elektrik direğine çarparak kaza yaptı. İki kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da sürücüsünü yoldaki çukura girmemek için manevra yaptığı otomobil kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Sazak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.S., kullandığı 03 LL 061 plakalı otomobille seyir halindeyken yoldaki çukura girmemek için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan araç yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada M.T., ve N.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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