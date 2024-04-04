Afyonkarahisar'da Çalınan Keçiler Jandarma Tarafından Bulundu

Afyonkarahisar'da geçimini hayvancılık yaparak sağlayan bir şahsın çalınan keçilerini jandarma yaptığı titiz çalışma sonrası bir kaç saatte bularak sahibine teslim etti.

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesi Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçimini küçükbaş hayvancılık yaparak sağlayan Ercan Gök, ağıla girdiğinde keçilerinden ikisinin olmadığını fark etti. Bunun üzerine Gök, Özburun Jandarma Komutanlığına giderek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonrası çalınan keçileri olaydan birkaç saat sonra bularak sahibine teslim etti.

Keçileri bulunan Gök, jandarmaya teşekkür ederek, "Allah komutanlarımızın tuttuğunu altın etsin. Çalınan keçilerimi jandarma ekipleri sadece 1 saat sonra buldu" dedi.

Öte yandan, ekiplerin çalınan koyunların satış yoluyla 3 defa el değiştirdiğini belirlerken, ayrıca çalınan hayvanların kamyonetin içerisinde bulunduğu kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR