Afyonkarahisar'da 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kazada servis aracını kullanan sürücü Berat K. ilk savunmasında; kusurlu olduğunu, yaşını büyüttürdüğünü, B sınıfı sürücü belgesi sertifikasının bulunduğunu ancak ehliyete dönüştürmediğini kaydederek, "Tahliyemi istiyorum, çok pişmanım. Keşke kaza meydana gelmeseydi. Tek amacım sadece para kazanmaktı" dedi.

"Araç şoför dahil 15 kişiliktir. Kalan 6 kişi, araçtaki taburelere oturmuştu. Hızımı hatırlamıyorum. Olay günü kesinlikle alkol, ilaç ve uyuşturucu madde kullanmadım. Kusurluyum" sözleri ile savundu.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında 22 Temmuz 2023'de meydana geldi. Berat K. (19) idaresindeki 03 M 5906 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole düşüp ardından ağaçlara çarparak devrildi. Kazada, çalıştıkları kiraz bahçesinden dönen tarım işçileri Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş, Güllüzar Balamut, Menekşe Cingöz, Neriman Turguteli, Huriye Köker, Perihan Bayar ve Aysun Çetin hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı. Kazanın ardından Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianame Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamenin kabulü sonrası bugün ilk duruşma yapıldı.

"Minibüs 2005 model olunca fazla da hız yapmıyordu"

İddianamenin özetinin okunmasının ardından söz verilen sanık Berat K, resmiyette ağabeyinin üzerine kayıtlı minibüsle işçi taşımacılığı yaptığını söyledi. Berat K, savunmasında, "Aracı ben kullanıyorum. İşçi çavuşu Şöhret A. ile işçileri beraber topluyoruz. Kaza sırasında minibüste 20 işçi vardı. Araç şoför dahil 15 kişiliktir. Kalan 6 kişi, araçtaki taburelere oturmuştu. Hızımı hatırlamıyorum. Minibüs 2005 model olunca fazla da hız yapmıyordu. Olay günü kesinlikle alkol, ilaç ve uyuşturucu madde kullanmadım. Kaza anını travma geçirdiğim için hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kusurluyum" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme salonu bir anda karıştı

Berat K, ehliyet konusunda yaşını büyüttürdüğünü, B sınıfı sürücü belgesi sertifikasının bulunduğunu ancak ehliyete dönüştürmediğini belirterek, "Daha önce işçi taşımadım" dedi. Bunun üzerine, kazada ölenlerin yakınları ve yaralananlar tepki gösterdi. Heyet, bazı müşteki yakınlarını duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkardı.

"Kimsenin canına ve malına zarar gelmesini istemiyordum"

Berat K., sonrasında, "Tahliyemi istiyorum, çok pişmanım. Keşke kaza meydana gelmeseydi. Tek amacım sadece para kazanmaktı. Kimsenin canına ve malına zarar gelmesini istemiyordum" diyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu yargılanmasına devam edilmesine, davaya müştekilerin katılma taleplerinin kabulüne, bazı müştekiler ve avukatlarının taleplerinin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.

"Ciddi bir ceza alınacağını düşünüyoruz"

Kazada hayatını kaybeden bir kadının Avukatı Osman Azak, adliye çıkışında yaptığı açıklamada bilinçli taksirin söz konusu olduğunu öne sürerek, "Dosyaya baktığımı zaman muhtemelen üst sınırdan ceza verileceğini tahmin ediyoruz çünkü 8 kişinin ölümü var. Ciddi bir ceza alınacağını düşünüyoruz. Çocuğun yaşı ile ilgili sıkıntıları oldu ancak mahkeme kararı ile düzeltme yapılmış dolayısı ile 18 yaşından büyük. Orada da bir indireme gidileceğini düşünmüyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR