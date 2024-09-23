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Afyonkarahisar'da 13 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünden inip yola geçmeye çalışan 13 yaşındaki E.N.A., bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayda savcılık soruşturması başlatıldı.

13 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünden inip karşıdan karşıya geçmeye çalışan 13 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaşamanı yitirdi.

Olay, Şuhut ilçesi Ağzıkara köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evine gitmek için 03 SK 430 plakalı yolcu otobüsüne binen E.N.A. isimli kız çocuğu ardından Ağzıkara Köyü Kavşağı'na geldiğinden araçtan indir. Yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen E.N.A.'ya bu sırada arkadan gelen H.Ç. yönetimindeki 03 HC 950 plakalı otomobil çarptı. Otomobil çocuğa çarptıktan sonra yol kenarındaki otobüse çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan E.N.A., ile H.Ç., ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. E.N.A., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamanı yitirdi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da 13 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR HAN ÇAKIR - 3.Sayfa

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