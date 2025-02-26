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Afganistan'da Şiddetli Yağışlar: 36 Ölü, 40 Yaralı

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Afganistan'ın Farah, Kandahar ve Helmand vilayetlerinde meydana gelen şiddetli yağış ve seller sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. 240 ev yıkıldı, yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Afganistan'ın Farah, Kandahar ve Helmand vilayetlerinde şiddetli yağış ve seller nedeniyle 36 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Afganistan genelinde pazartesi gününden bu yana şiddetli yağmur ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Afganistan Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü Abdullah Jan Saiq yaptığı açıklamada, çoğunluğu Farah'ta olmak üzere Kandahar ve Helmand vilayetlerinde toplam 36 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını ifade etti. Sözcü Saiq, 240 evin tamamen yıkıldığını, 61 evin hasar gördüğünü ve yüzlerce dönüm tarım arazisinin de sular altında kaldığını aktardı. Saiq, "Yağıştan etkilenen bölgelere ekipler gönderildi ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle araştırma devam ediyor. Bazı bölgelerde kar nedeniyle yollar kapandı. Bayındırlık Bakanlığı ile iş birliği içinde yolları yeniden açmak için çaba gösteriliyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Farah vilayetinde dün meydana gelen selde en az 21 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Meteoroloji servisi, ülkenin 34 vilayetinden 32'sinde kar yağışı ve yağmur ile birlikte ani sel uyarısında bulunmuştu. - KANDAHAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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