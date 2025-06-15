Adrasan'da Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

Adrasan'da Genç Boğularak Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan'da denize giren 17 yaşındaki Berat A., gözden kayboldu. Arkadaşları ve çevredekilerin yardımlarıyla sudan çıkarılsa da, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'nın Kumluca liçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan'da bir genç denizde boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Konya'dan gelen Berat A. (17), Adrasan'da arkadaşlarıyla biirlikte denize girmesinden bir süre sonra gözden kayboldu. Armağanın kaybolduğunu fark eden arkadaşları genci aramaya başlarken kıyıda bulunanlar da 112' yi arayıp yardım istedi. Kısa süreli aramanın ardından arkadaşları tarafından sudan çıkartılan Berat A.'nın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu, Yunanistan'ı da karıştırdı

Netanyahu, İran'dan sonra bir ülkeyi daha karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 3 ölü, 6 yaralı

Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 3 ölü, 6 yaralı
İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor

İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor
İzmir'de fabrika yangını! Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi

Fabrikada korkutan yangın! Yanındaki hastane tahliye edildi
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak

Trump'tan çok konuşulacak çıkış: Yakında barışacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.