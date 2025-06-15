Adrasan'da Genç Boğularak Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan'da denize giren 17 yaşındaki Berat A., gözden kayboldu. Arkadaşları ve çevredekilerin yardımlarıyla sudan çıkarılsa da, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.
Antalya'nın Kumluca liçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan'da bir genç denizde boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Konya'dan gelen Berat A. (17), Adrasan'da arkadaşlarıyla biirlikte denize girmesinden bir süre sonra gözden kayboldu. Armağanın kaybolduğunu fark eden arkadaşları genci aramaya başlarken kıyıda bulunanlar da 112' yi arayıp yardım istedi. Kısa süreli aramanın ardından arkadaşları tarafından sudan çıkartılan Berat A.'nın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa