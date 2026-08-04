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Gebze Adliyesi'nde Güneş Enerjisi Paneli Yangını

Gebze Adliyesi'nde Güneş Enerjisi Paneli Yangını
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki adliye bahçesinde bulunan güneş enerjisi panelinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Kocaeli'deki Gebze Adliyesi'nin bahçesinde bulunan güneş enerjisi panelinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı'nda yer alan Gebze Adliyesi'nin bahçesinde bulunan güneş enerjisi paneli, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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