Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle narin kaybolduğu gün öldürüldü

Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'a konuk olan Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü, Narin kaybolduğu gün mü yoksa sonra mı öldürüldü? sorusunu yanıtladı.

"NARİN BÜYÜK İHTİMALLE KAYBOLDUĞU GÜN ÖLDÜRÜLDÜ"

Narin kaybolduğu gün mü yoksa sonra mı öldürüldü? sorusunu yanıtlayan Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü, "muhtemelen kaybolduğu gün öldürüldü. Elbette ki otopsi raporundan çıkacak olan emareler bize bu konuda kesine yakın bilgiyi verecektir ama bu gibi olaylarda edindiğimiz izlenim şudur, o an da öldürülmüştü, sonradan öldürüldüğünü zannetmiyorum. Zaten orası küçük bir köy çocuğu bir yere hapsetmeniz lazım elbette ki şunu söyleyeyim, yüzde yüz dediklerim kesin doğru anlamına geliyor. Büyük ihtimal Narin o gün öldürüldü ve gömüldü gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.