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Adıyaman Grand İsias Oteli Davasında Karar Açıklandı

Adıyaman Grand İsias Oteli Davasında Karar Açıklandı
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Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Grand İsias Oteli ile ilgili davanın altıncı duruşmasında mahkeme, otel sahibi ve diğer sanıklar hakkında hapis cezası verdi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel'le ilgili davanın 6'ncı duruşmasında karar açıklandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 6. duruşması 16 saat sürdü. Cumhuriyet Savcısının, 3'ü tutuklu toplam 11 sanığın tamamına "Bilinçli tastirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar ceza istedi.

Savcının mütalaasına karşı müşteki yakınları ve avukatlarının beyanlarının ardından, sanık ve sanık avukatları savunma yaptı.

Sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından, mahkeme heyeti duruşmaya 3,5 saat ara verdi. Aranın ardından mahkeme kararı açıkladı.

Kararda, otel sahibi tutuklu sanık Ahmet Bozkurt'a 17 yıl 17 ay 7 gün, Ahmet Bozkurt'un kendisi gibi tutuklu yargılanan oğlu sanık Mehmet Fatih Bozkurt 15 yıl 28 ay 28 gün, tutuklu sanık Mimar Erdem Yıldız'a 17 yıl 17 ay 7 gün, Fenni Mesul Halil Bağcı'ya 7 yıl 16 ay, Fenni Mesul Hasan Aslan'a 15 yıl 16 ay 20 gün, İnşaat Mühendisi Mehmet Göncüoğlu'na 7 yıl 16 ay ceza verilmesine, Otel Sahibi Ahmet Bozkurt'un eşi Ulviye Bozkurt, çocukları Efe Bozkurt, Bilge Açık, Seda Zeren ve Şule Özbek'in beraatine karar verildi.

Dava sonunda açıklamada bulunan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Öncelikle biz Türkiye Cumhuriyetinin adaletine güveniyoruz. O günden bugüne kadar burada salonda, çalışan emek koyan, gerek savcımız olsun, gerek yargıçlarımız olsun, gerekse hukukçu arkadaşlarımıza biz teşekkür ediyoruz. Bu dava burada neticelendi. Ama bizim için henüz bitmedi. Bizim daha işimiz var. Biz bu davanın gerekçeli kararı açıklandıktan sonra bu kararı biz istinafa götürüp orada da bunun ülke olarak takipçisi olacağız" dedi.

KKTC Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ise açıklamasında, "6 sanık bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan mahkeme tarafından suçlu bulunup mahkum edilmiştir. 5 sanığın ise beraatine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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