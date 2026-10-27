Adıyaman Gölbaşı'nda ev ve motosikleti ateşe verdiği iddia edilen şahıs tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir şahıs, tartıştığı akrabasını evde uyuduğu esnada evi ve park halindeki motosikleti ateşe vererek yaktı. Akrabasını yakarak öldüremeye çalıştığı iddia edilen şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Karabahşili köyü Çayır mezrasında Niyazi O. (34), daha önceden bilinmeyen nedenlerden dolayı tartıştığı akrabası olan Yunus Emre Y.'nin evine gece saat 05.00 sıralandı geldi. Niyazi O., iddialara göre Yunus Emre Y.'nin evini önce ateşe verdi daha sonra ise dışarıda park halinde olan 33 BDY 710 plakalı motosikleti yaktı. Ateşe verilen evde uyuyan Yunus Emre Y., durumu fark ederek kendisini evden hızla dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ev ve motosiklet kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası incelemelerde bulunan jandarma ekipleri tarafından Niyazi O.'nun bulunduğu yer tespit edildi. Jandarma ekiplerince yakalanan Niyazi O., gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Niyazi O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı