Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi tutuklandı. Operasyonda toz esrar, kubar esrar, sentetik kannabinoid ve metamfetamin ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve Kahta ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şahsın adresine operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 750 gram toz esrar, 6 kilogram kubar esrar, 180 gram sentetik kannabinoid (tütüne enjekte edilmiş), (300) gram bonzai hammaddesi, 3 gram metamfetamin, 28 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına altına alınan 3 şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
