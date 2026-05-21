Otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre E.Ö., idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Adıyaman- Çelikhan Karayolu Koçali Köyü yakınlarında takla attı. Meydana gelen kazada sürücü E.Ö., yaralandı. Yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı