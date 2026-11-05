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Adıyaman'da sürücü denetimde farklı kimlik bilgileri verince emniyete götürüldü

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Adıyaman'da sürücü denetimde farklı kimlik bilgileri verince emniyete götürüldü
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Adıyaman'da trafik denetiminde polise farklı kişilere ait kimlik bilgileri veren motosiklet sürücüsü, bilgiler doğrulanamayınca emniyete götürüldü. Sürücünün gerçek kimliği tespit edilememiş, ifadesi alınmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürülmüş ve soruşturma başlatılmış.

Adıyaman'da trafik denetimi sırasında polis ekiplerine farklı kişilere ait kimlik bilgileri veren motosiklet sürücüsü, kimlik tespitinin yapılması amacıyla emniyete götürüldü.

Olay, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi YSE ışıklarında meydana geldi. Trafik denetimi gerçekleştiren polis ekipleri, 02 AEU 494 plakalı motosikletin sürücüsünden kimlik ibraz etmesini istedi.

Üzerinde kimliği bulunmadığını belirten sürücü, ekiplerin talebi üzerine farklı kişilere ait kimlik bilgilerini ve kimlik numaralarını verdi. Şahsın verdiği bilgileri kontrol etmek isteyen polis ekipleri tarafından yapılan sorgulamalarda, bilgilerin sürücüye ait olmadığı değerlendirildi.

Bunun üzerine ekipler, farklı kimlik bilgileri üzerinden tekrar tekrar sorgulama gerçekleştirdi. Yapılan tüm kontrollere rağmen sürücünün gerçek kimlik bilgilerine ulaşılamadı.

Kimlik tespitinin yapılması ve ifadesinin alınması amacıyla motosiklet sürücüsü Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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