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Okula giden çocuğa başıboş köpekler böyle saldırdı

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Adıyaman'da okula gitmek için yolda yürüyen çocuğa başıboş sokak köpekleri hızla koşarak saldırdı. Koşarak bir parka saklanan küçük çocuğun korku dolu anları bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Yine aynı bölgede sokak köpeklerinin yolda yürüyen iki çocuğa daha saldırdığı anlar da görüntülendi.

Adıyaman Merkez Siteler Mahallesi 20133 Sokak'ta Ay Yıldız İlkokulu yakınlarında okula gitmek için yolda yürüyen ve 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğa sokak köpekleri hızla koşarak saldırdı. Köpeklerin üzerine doğru koştuğunu gören çocuk, neye uğradığını şaşırdı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Hızla koşarak köpeklerden kaçan küçük çocuk, civarda bulunan bir parkın oyun grubu içerisine girerek kendini korumaya çalıştı. Küçük çocuğun yaşadığı korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İKİ ÇOCUĞA DAHA SALDIRDI

Küçük çocuk köpeklerin uzaklaşmasının ardından bulunduğu yerden ayrıldı. Yine aynı sokak köpekleri bu defa aynı bölgede yolda yürüyen iki çocuğa daha saldırdı.

Okula giden çocuğa başıboş köpekler böyle saldırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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