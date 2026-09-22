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Adıyaman'da motosiklet devrildi, 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman'da motosiklet devrildi, 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde bir motosiklet devrildi; kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Marangozcular Sitesi 29141. Sokak üzerinde Yusuf K. idaresindeki 02 ADK 471 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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