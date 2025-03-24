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Adıyaman'da İskelenin Devrilmesi Sonucu 2 İşçi Ağır Yaralandı

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Adıyaman'da halatları kopan inşaat iskelede çalışan 2 işçi yüksekten düşerek ağır yaralandı. Olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

Halatları kopan iskele devrildi: 2 ağır yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, halatları kopan inşaat iskelesinin devrilmesi sonucu meydana gelen olayda 2 işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1729 Sokak içerisinde bir binanın dış cephe tadilatını yapan Ahmet K.ile Mevlana G.(36), iskele üzerinde çalıştıkları esnada iskelenin taşıyıcı halatları koptu. Halatların kopması sonucu iskelede bulunan Ahmet K. ile Mevlana G., yüksekten yere düştü. Meydana gelen olayda yaralanan her iki işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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