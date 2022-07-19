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Kavşak çalışması sırasında feci olay! Talihsiz adam bir anda alevlerin arasında kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'da köprülü kavşak çalışması sırasında yüksek gerilim hattına temas eden 60 yaşındaki işçi, çıkan yangında alevlerin arasında kaldı. İş arkadaşları tarafından alevlerin arasından çıkarılan talihsiz adamın hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor.

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Otogar Kavşağında yapımına başlanılan köprülü kavşak çalışmasında karayollarına ait yön levhaları sökülmek istendi. Vinç yardımıyla yerinden sökülen yön levhasının rüzgarın etkisiyle yüksek gerilim hattına temas etti. Bu esnada levhanın ayak demirlerini tutan Nizamettin B. (60), yüksek gerilim hattına kapıldı.

Adıyaman'da feci olay

ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yüksel gerilim yangına da neden oldu. Gerilime kapılan Nizamettin B., çıkan yangında alevlerin arasında kaldı. Bir süre alevlerin arasında kalan Nizamettin B., elektrik hattının kesilmesiyle hem iş arkadaşları hem de vatandaşlar tarafından alevlerin arasından alındı.

Adıyaman'da feci olay

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Nizamettin B'nin yanan kıyafetlerinin söndürülmesiyle zaman kaybetmemek adına araçla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nizamettin B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da feci olay

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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