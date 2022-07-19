Kavşak çalışması sırasında feci olay! Talihsiz adam bir anda alevlerin arasında kaldı

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Otogar Kavşağında yapımına başlanılan köprülü kavşak çalışmasında karayollarına ait yön levhaları sökülmek istendi. Vinç yardımıyla yerinden sökülen yön levhasının rüzgarın etkisiyle yüksek gerilim hattına temas etti. Bu esnada levhanın ayak demirlerini tutan Nizamettin B. (60), yüksek gerilim hattına kapıldı.

ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yüksel gerilim yangına da neden oldu. Gerilime kapılan Nizamettin B., çıkan yangında alevlerin arasında kaldı. Bir süre alevlerin arasında kalan Nizamettin B., elektrik hattının kesilmesiyle hem iş arkadaşları hem de vatandaşlar tarafından alevlerin arasından alındı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Nizamettin B'nin yanan kıyafetlerinin söndürülmesiyle zaman kaybetmemek adına araçla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nizamettin B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa