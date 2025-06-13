Adıyaman'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Tut ilçe yol ayrımı yakınlarında Ahmet Gülten idaresindeki 19 DL 454 plakalı kamyonet ile Ali S., idaresindeki 34 DFF 340 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazanın şiddetiyle kamyonet devrilerek sürüklendi ve bu esnada kamyonet sürücüsü araçtan dışarıya fırladı. Meydana gelen feci kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Gülten kaza yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan Emine S., Yunus Emre S., Ömer S., ve Mehmet Ali S., yaralandı. Kaza yerine çok ayıda sağlık ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı ve Besni İlçe Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından Ahmet Gülten'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken kazaya karışan araçlar ise olay yerinden çektirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü

İran ordusunun 1 numarası öldürüldü
ABD Başkanı Trump: İran misilleme yaparsa İsrail'i savunacağız

ABD savaşa dahil olacak mı? Trump'tan dünyayı tedirgin eden sözler
İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti

İran masayı devirdi! Trump'ın mesajını bile görmezden geldiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına sert tepki

AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına ilk yorum
Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu

Harbiye'yi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış

Düşen uçakta saatler önce seyahat! Söyledikleri kafa karıştırıcı
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor

Fenerbahçe'yi silip attı: Beni takımdan gönderin
75 yaşındaki adam karısını öldürüp intihar etti

Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti! Karısını öldürüp intihar etti
İran Dini Lideri Hamaney: İsrail kendisi için acı bir son hazırladı

Hamaney'den intikam yemini: Kendileri için acı bir son hazırladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.