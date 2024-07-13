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Adıyaman'da düğünlerde müzisyenlik yapan kişi kaldığı konteynerde ölü bulundu

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Adıyaman merkez Yeni Mahallesi'nde yaşayan müzisyen Hasan Yaşar, kaldığı konteynerde ölü bulundu. Yaşar'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

Adıyaman'da, düğünlerde müzisyenlik yapan kişi kaldığı konteynerde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahallesi'nde K-12 Konteyner Kentte yalnız yaşayan Hasan Yaşar'dan (35), haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ile polis ekipleri konteynerin kapısını açtı. Hasan Yaşar, ekipler tarafından konteyner içerisinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Hasan Yaşar'ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yaşar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Öte yandan, Hasan Yaşar'ın düğün törenlerinde müzisyen olarak çalıştığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hasan Yaşar Adıyaman Otopsi Olaylar İnsan Hakları 3.Sayfa Güncel Haberler

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