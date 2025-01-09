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Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde akaryakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen feci kazada akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı.

KAZADA 4 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kaza, akşam saatlerinde Gölbası- Adıyaman karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Arif Berk yönetimindeki 02 FY 359 plakalı akaryakıt tankeri ile Mahmut Hamurcu yönetimindeki 27 GG 300 plakalı otomobil, çarpıştı.

Kazada sürücü Mahmut Hamurcu ile otomobilde bulunan Zeliha Hamurcu, Sevim Atlı ve Filiz Atlı hayatını kaybederken, Havva B., Samet A., Hanifi A. ile tanker sürücüsü Arif B. yaralandı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Kaza yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Havva B., Samet A. ve Hanifi A.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi ise ekiplerin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'da akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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