Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için Cenaze Töreni

İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için Adana'nın Pozantı ilçesinde cenaze namazı kılındı.

Beykoz Riva'daki İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kaza sonucunda yaralanan 26 yaşındaki Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz, dün şehit oldu. Şehit Mustafa Kemal Öz için önce sabah saatlerinde İstanbul'da bulunan Su Altı Savunma Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Ardından Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün naaşı Adana'nın Pozantı ilçesine gönderildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Kemal Öz'ün cenazesi defnedilmek üzere Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan köyüne götürüldü.

Cenaze namazı sırasında anne Suzan ve baba Ahmet Öz'ün güçlükle ayakta durduğu görüldü. Cenazeye askeri ve mülki erkanın yanı sıra Öz'ün yakınları katıldı. - ADANA