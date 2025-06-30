Adana ve Osmaniye'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor

Adana ve Osmaniye'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alınıyor
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Adana ve Osmaniye'de 29-30 Haziran tarihlerinde çıkan 14 orman yangınından 13'ü kontrol altına alındı. Kozan ilçesindeki yangına müdahale sürerken, diğer yangınlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Adana ve Osmaniye'de 29-30 Haziran tarihleri arasında 14 ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangınlardan 13'ü kontrol altına alınırken, Kozan ilçesine bağlı Boztahta Mahallesi'ndeki yangına müdahale sürüyor.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, söz konusu tarihlerde Adana ve Osmaniye'nin kırsal bölgelerinde başlayıp ormanlık alanlara sıçrayan toplam 14 yangının meydana geldiği bildirildi. Bu yangınlardan 10'unun Adana'da, 4'ünün ise Osmaniye'de çıktığı belirtildi. Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Karacaören ve Kurtlar mahalleleri ile Kadirli ilçesinin İlbistanlı ve Menziletli mahallelerinde çıkan yangınların kontrol altına alındığı ifade edildi. Adana'da ise Karaisalı ilçesindeki Çukur, Çatalan ve Mavriyan mahalleleri; İmamoğlu ilçesindeki Çörten, Aydın ve Malıhıdırlı mahalleleri; Sarıçam ilçesindeki Gültepe ve Kılıçlı mahalleleri ile Çukurova ilçesine bağlı Gökkuyu Mahallesi'nde çıkan yangınların, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldüğü kaydedildi.

Kozan ilçesine bağlı Boztahta Mahallesi'nde başlayan yangının ise rüzgArın etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarına yaklaştığı, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleye rağmen henüz kontrol altına alınamadığı açıklandı.

Özellikle Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Karacaören Mahallesi ile Adana'nın Kozan ilçesi Mahyalar bölgesinde yerleşim yerlerini tehdit eden alevlerin, ekiplerin koordineli çalışmasıyla can ve mal kaybı yaşanmadan kontrol altına alındığı bildirildi. Boztahta Mahallesi'nde ise iki binanın yangından etkilendiği ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Bölgede söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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